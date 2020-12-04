3 декабря Московский городской суд отменил приговор фотомодели из Казани Ольге Синтюревой и ее «сообщнику» уроженцу Чечни Ибрагиму Дадуеву. Ранее их осудили за организацию нападения и кражу 20 млн рублей у депутата.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, приговор от 17 августа отменен. Суд постановил возвратить уголовное дело для устранения препятствий рассмотрения его судом. При этом Дудаева оставили под стражей до 2 февраля 2021 года, а девушку под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали, что парочку приговорили к 4 годам колонии. Девушка должна была отбывать наказание с отсрочкой, пока ее дочери не исполнится 14 лет.

Установлено, что Синтюрева и Дудаев похитили из сейфа депутата Жигарева 20 млн рублей и 35 тысяч долларов, а после того, как узнали, что он хочет обратиться в полицию напали на него. Угрожали убийством и требовали молчать.

При этом они не признали свою вину.