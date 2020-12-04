На 4 декабря в Татарстане выявили 86 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб региона. Казань по-прежнему лидирует по количеству заболевших вирусом – 56 человек за сутки и 5921 за все время, в Набережных Челах – 1084 и 10 случаев за сутки.

Рассказываем, как изменилась ситуация в районах республики.

1) Агрызский – 19

2) Азнакаевский – 25

3) Аксубаевский– 46

4) Актанышский – 16

5) Алексеевский – 24

6) Алькеевский – 23

7) Альметьевский – 195

8) Апастовский – 89

9) Арский – 105

10) Атнинский – 74

11) Бавлинский – 13

12) Балтасинский – 74

13) Бугульминский – 50

14) Буинский – 142

15) Верхнеуслонский – 159

16) Высокогорский - 223

17) Дрожжановский – 106

18) Елабужский – 102

19) Заинский – 25

20) Зеленодольский – 381

21) Кайбицкий – 32

22) Камско-Устьинский – 55

23) Кукморский – 69

24) Лаишевский – 225

25) Лениногорский – 64

26) Мамадышский – 30

27) Менделеевский – 31

28) Мензелинский – 12

29) Муслюмовский – 9

30) Нижнекамский – 364

31) Новошешминский – 30

32) Нурлатский – 197

33) Пестречинский – 187

34) Рыбно-Слободский – 36

35) Сабинский – 174

36) Сармановский – 29

37) Спасский – 30

38) Тетюшский – 33

39)Тукаевский – 74

40) Тюлячинский – 43

41) Черемшанский – 9

42) Чистопольский – 37

43) Ютазинский – 21

Напомним, 3 декабря в Татарстане зарегистрировали три смерти от коронавируса.