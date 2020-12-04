Вячеслав Моше Кантор считает политику Владимира Путина причиной низкого уровня антисемитизма в Росси

Россия сегодня занимает одно из последних мест в мире и Европе по уровню антисемитизма – такие сведения на Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста привёл организатор мероприятия, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор. Тема антисемитизма в целом стала центральной для прошедшего в начале года в Иерусалиме форума, ведь, в отличие от предыдущих мероприятий этого формата, он был посвящён не только проблемам прошлого, но и настоящего. Антисемитизм сегодня становится всё более серьёзной проблемой с каждым годом, отметил Вячеслав Моше Кантор в своём выступлении на форуме: около 80% евреев Европы ощущают его влияние на свою повседневную жизнь, а почти половина и вовсе под давлением нетерпимости раздумывают о том, чтобы покинуть Европу совсем.

Для Вячеслава Моше Кантора и Европейского еврейского конгресса борьба с антисемитизмом – это не лозунги и заявления, но каждодневная работа, и потому мало кто осведомлён о степени опасности этой угрозы как Вячеслав Моше Кантор. Однако сам президент ЕЕК не устаёт подчёркивать: антисемитизм, как и любая другая форма нетерпимости, не может быть побеждена в одночасье, победа станет результатом лишь кропотливой и комплексной работы. Львиная доля этой работы должна приходиться на законотворчество, уверен Вячеслав Моше Кантор. В своём выступлении на форуме он привёл примеры тех самых законодательных изменений, которые способны оказать влияние на ситуацию и которые следует взять на вооружение другим странам. Так, Вячеслав Моше Кантор высоко оценил немецкий закон, направленный на борьбу с разжиганием ненависти в сети Интернет, а также американские инициативы по борьбе с антисемитизмом в университетских городках, проекты Франции и Великобритании по противодействию распространению антисемитизма.

Особенно Вячеслав Моше Кантор выделил Россию, поскольку там на сегодняшний день наблюдается один из самых низких уровней антисемитизма, что президент ЕЕК считает следствием длительной, постоянной и весьма бескомпромиссной борьбы с любыми проявлениями экстремизма и ненависти, борьбы, которую на протяжении многих лет ведёт правительство под руководством президента РФ Владимира Путина. В частности, Вячеслав Моше Кантор особенно высоко оценил то, с какой строгостью в стране относятся к преступлениям на почве антисемитизма и нетерпимости.

Владимир Путин, ставший почётным гостем форума, в своём выступлении тоже затронул проблему антисемитизма и нетерпимости. Как заявил президент РФ, на современниках сегодня лежит огромная ответственность по выявлению и пресечению распространения антисемитизма и ненависти, чтобы история Холокоста осталась историей и не повторилась в настоящем и будущем.

«Надо быть бдительными и не пропустить, не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода», - заявил Владимир Путин в своей речи.

Источник: https://press-volga.ru/2020-12-02/vyacheslav-moshe-kantor-vladimir-putin/