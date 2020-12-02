«Мой Билайн» становится сервисным интернет-магазином с услугами для всех пользователей

Билайн обновляет функционал мобильного приложения «Мой Билайн» (12+) и расширяет его возможности до сервисного интернет-магазина. Теперь клиенты Билайн и другие пользователи в одном приложении смогут приобрести SIM или eSIM*, выбрать номер, оплатить заказ SIM-карты, оформить доставку и многое другое.

Билайн становится еще ближе к клиентам, совершенствуя приложение «Мой Билайн» на основе обратной связи от пользователей. Существенное расширение функционала мобильного приложения позволяет пользователям совершать покупки и управлять своей SIM-картой, не вставая с дивана.

В обновленном мобильном приложении появились следующие функции:

Для всех пользователей

Заказ SIM-карты с возможностью оплатить заказ, выбрать номер телефона, тарифный план и способ доставки;

Заказ eSIM с возможностью выбора тарифа и номера, оплаты заказа и самостоятельной регистрации договора без визита в офис. Билайн единственным из российских операторов реализовал возможность установить профиль eSIM в смартфон автоматически, без сканирования QR-кода;

Оформление заявки на переход в Билайн с сохранением номера при подключении на линейки тарифов для семьи**, а также возможность разделить пакеты связи по своему тарифу с близкими;

В обновлённом разделе «Финансы» появилась возможность подать заявку на оформление кредитной карты «Билайн 100 дней без %», запущенную совместно с Альфа-Банком.

Для клиентов Билайн

Замена номера для действующих клиентов. В приложении теперь можно выбрать, например, красивый номер телефона и сразу оплатить услугу;

Mobile ID – лёгкий, удобный и безопасный способ авторизации на основе технологии Mobile Connect*. Благодаря этой технологии пользователю при регистрации и дальнейшей авторизации не нужно придумывать и запоминать логин и пароль. Идентификатором вместо логина будет номер телефона, а вместо ввода пароля для авторизации необходимо подтвердить вход в поступившем push-уведомлении* или ввести автоматический пароль из SMS. Такой подход обеспечивает низкую вероятность взлома за счет закрытого взаимодействия SIM-карты и платформы Mobile ID;

Оформление заявки на подключение домашнего интернета;

В обновлённом разделе «Финансы» клиенты могут подать заявку на быстрый выпуск банковской карты «Онлайн карта Билайн» для шоппинга в интернете****;

Персональные предложения. Эксклюзивные условия от партнеров для покупок в магазинах и сервисах доставки. Новые предложения от сервисов онлайн-образования, других партнеров и многое другое.

Арташес Сивков, Первый исполнительный вице-президент, руководитель Блока «Розничный бизнес» ПАО «ВымпелКом»:

«Анализ реальных потребностей наших клиентов показал, что сегодня мобильному приложению оператора недостаточно быть просто сервисом самообслуживания. Концепция развития «Мой Билайн» заключается в формировании на его основе интернет-магазина, который позволит совершать привычные действия: покупки, управление своим тарифом и номером телефона в одном окне, не вставая с дивана. Первый блок обновлений приложения уже реализован и доступен клиентам. Мы продолжаем работать над тем, чтобы пользователи «Мой Билайн» могли решать важные для себя задачи легко и просто в несколько кликов прямо с мобильного телефона».

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

Мобильное приложение «Мой Билайн» было запущено в 2014 году и получило оценки 4,7 на iOS и Android.

* eSIM — виртуальная SIM-карта. eSim доступна не на всех устройствах, проверить доступность можно в описании производителя. Билайн продолжает пилотировать дистанционное подключение eSIM. Клиенты Билайн могут, не вставая с дивана, подключить виртуальную SIM-карту через мобильное приложение «Мой Билайн» — дистанционное подключение доступно в 18 городах с авторизацией через Госуслуги.

Mobile ID (мобайл айди), Mobile Connect (мобайл коннект) – технология по аутентификации пользователей на сайтах и в мобильных приложениях.

push-уведомления – пуш уведомления

** Тариф «Все за 1800 + роуминг», «Близкие люди 5», «Близкие люди 4», «Близкие люди 3», «Близкие люди 2», «Близкие люди 1», «Интернет PRO+». Возможность деления пакетами может быть платной. Подробнее о тарифах и стоимости услуг – на www.beeline.ru или в мобильном приложении «Мой Билайн».

*** Беспроцентный период (БП) - 100 дней, далее ставка от 11,99% (максимальная процентная ставка определяется индивидуально). БП предоставляется при внесении минимальных платежей (МП), составляющих не более 10 % от суммы основного долга по кредиту. Неустойка при просрочке внесения МП - 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства. Лимит по кредитной карте – от 5 000 до 100 000 рублей. Эмитент карты АО «Альфа-Банк», Генеральная лицензия Банка России от 16.01.2015 № 1326. Подробнее о карте, стоимости обслуживания со второго года и тарифах на https://beeline.ru/creditcard/.

**** Эмитент карты АО «Альфа-Банк», Генеральная лицензия Банка России от 16.01.2015 № 1326. Подробнее о карте и условиях обслуживания – на www.beeline.ru