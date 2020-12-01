Цифры заражений коронавирусом в России и Татарстане неуклонно ползут вверх. Многих жителей республики работодатели уже вернули на "удаленку", а некоторые оттуда не выходили с весны. Глядя на текущую ситуацию, татарстанцы начали задумываться о возвращение жестких ограничений в республику. Журналист ProKazan Рамиль Акберов порассуждал о том, почему власти до сих пор снова не ввели жесткий карантин и могут ли вернуться к нам тотальные ограничения.

До долгожданного конца года под знаком летучей мыши остался один месяц и кроме приближающихся новогодних праздников людей волнует ровно один вопрос: введут ли карантин? Каждый отвечает на этот вопрос по-разному: предприниматели со страхом отметают любую мысль об ужесточении ограничений, рядовой казанец тяжело вздыхает от перспективы снова оказаться на самоизоляции и лишь незначительное меньшинство хочет вернуть весенние меры по борьбе с ковидом. Этот год уже не спасти от тем, не касающихся коронавируса – поэтому попытаемся погадать на кофейной гуще о возможности возвращения карантина в Татарстане и России.

Вопрос введения повторного карантина волнует многих татарстанцев

Если смотреть на обстановку сквозь официальные отчеты и слова чиновников, то ответ вырисовывается однозначный: не видать нам очередного карантина, как лица без маски в общественном месте. К тому же, Президент Татарстана не так давно публично признал, что и из первого карантина нужно было выходить раньше. Республиканское управление Роспотребнадзора говорит примерно в таком же в ключе: меры достаточные, обстановка сложная, но стабильная, поэтому введение тотального карантина не планируется. При этом чиновники предпочитают говорить «пока не планируется», что все же добавляет определенные сомнения.

Здесь также можно было бы упомянуть относительно спокойную ковидную обстановку в Татарстане по сравнению с другими регионами – но, черт возьми, хоть кто-нибудь в республике верит в это? Чиновники так и будут продолжать говорить об этих цифрах: здорово, если они сами в них верят. Кстати: на днях наши коллеги провели расследование, в котором пришли к выводу, что данные по смертности от COVID-19 в России занижаются в два раза, а по Татарстану – в два с половиной.

Ясно, что главная причина тому, что мы до сих пор все не сидим дома, заключается в бессмертной фразе «денег нет, но вы держитесь» одного небезызвестного политического деятеля. Есть стойкое ощущение, что многие представители малого и среднего бизнеса не переживут второго карантина. Во время первой волны тотального карантина закрылись около 20 % ресторанов и кафе Татарстана, повторения этих цифр не хочется никому. К тому же, при возвращении весенних ограничений снова придется вводить уже полюбившиеся многим выплаты. На что особого желания у государства, конечно, нет.

Источник: tatarstan.ru Рустам Минниханов считает, что ограничительные меры летом в республике сняли слишком поздно

После этих аргументов многие обрадуются и мысленно начнут готовиться к новому году без этих ваших карантинов. Но нельзя сказать, что шансов на введение тотальных ограничений нет совсем. Это истекает из природы российской власти: все знают, что решения в стране принимаются одним человеком, а вот что этому человеку взбредет в голову, мы как раз таки не знаем.

И так, что мы имеем? Во многих странах так или иначе уже введен тотальный карантин. Франция, Британия (правда, в этих странах тотальный карантин спустя какое-то время уже успели ослабить), Германия, Италия, Грузия и это не полный перечень стран, где власти вернули весенние ограничения. Скорое введение локдауна анонсировали и в Украине. Жесткий карантин успели ввести и в одном российском регионе – про такому пути пошла Бурятия. Связано это было с тяжелой ситуацией в регионе с количеством больничных коек для пациентов с коронавирусом и малым запасом лекарств. Правда, жесткие ограничения продлились там недолго и к сегодняшнему дню их уже ослабили. Но глава региона считает, что локдаун пошел им на пользу.

Неужели в России все же могут ввести жесткий карантин? Полностью исключать такую возможность я бы не стал: рано или поздно решимость первого лица не вводить локдаун может пасть перед приростом заболевших. К тому же, все подобные решения принимаются у нас неожиданно. Даже постановление Роспотребназдора, ограничивающее работу баров и ресторанов в ночное время, стало для многих сюрпризом. В этом же ряду и введение весной режима самоизоляции до конца апреля, а затем до середины мая – тогда такого уж точно не ожидал.

Как полагает ваш покорный слуга, что если локдаун и введут, то настанет он для всех нас неожиданно. Если тотальные ограничения и будут, то их могут подвести к новогодним праздникам. Да и выплаты в таком случае нужно будет предоставлять меньшему количеству людей. К тому же, подобный прецедент уже был, когда за счет майских праздников продлевалась самоизоляция. А представьте, что локдаун продлят и после новогодних праздников, прямо до создания вакцины? Жутко становится на душе

«Одному Богу известно» - именно этой фразой можно ответить сейчас на вопрос, ожидает ли нас еще один тотальный карантин. Правда, в данном случае не Бог, а конкретный человек, от которого и зависит жизнь и здоровье тысяч человек. Что едва ли не страшнее, чем сама пандемия.