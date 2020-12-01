Выпал на полгода из жизни: в Казани 14-летняя девочка сломала ногу 8-летнему мальчику

В Казани мать 8-летнего мальчика разыскивает свидетелей конфликта ее 8-летнего сына и 14-летней девочки. Женщина утверждает, что девочка сломала ногу ее сыну.

«29 ноября в парке «Континент» около 15:00 нашему сыну девочка 14 лет с девочкой лет 11 и маленьким мальчиком сломала ногу. Сыну сделали операцию под общим наркозом и поставили аппарат Илизарова», - написала женщина пост в «Инстаграм».

В соцсетях, женщина, которая представилась тетей пострадавшего, рассказала подробности произошедшего.

«Девочка лет 14-15 схватила моего племянника Марка, подняла над головой и бросила на асфальт. Марк пытался защитить свою сестрёнку, перед этим её душила та девочка. В результате Марк получил серьезные переломы. Девочка сбежала, мать не смогла её остановить», - написала она.

В комментариях мнения разделились, большинство не поверили, что 14-летняя девочка могла сломать ногу мальчику.

«Свидетелями должны были быть вы! Как можно оставить 8 летнего ребенка?»

«Как она так смогла то?! Поднять ребенка над головой, это сколько в ней силы»

«Это какую силу девочке надо иметь, чтобы перебросить мальчика через голову. Если конечно она не дзюдоистка- самбистка»