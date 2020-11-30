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Редкая болезнь на миллионы рублей: в Татарстане 3-летняя девочка борется с Минздравом за лекарства

30.11.2020, 19:00 141 2
Анастасия Чернядьева
В стране всего два человека с таким диагнозом

В поселке Апастово Республики Татарстан вместе со своей семьей проживает трехлетняя девочка Амира. Она веселая, любознательная, и уж точно не заслужила свалившейся на нее болезни. Врачи обнаружили у Амиры редкое генетическое заболевание, при котором нарушается работа печени (нарушение синтеза первичных желчных кислот по заключению врачей - прим. ред.). Консилиум врачей назначил ей приём жизненно важного французского препарата "Orphacol" (холевая кислота - прим. ред.). Однако это лекарство не зарегистрировано на территории Российской Федерации, не имеет аналогов, а месячный курс его стоит 1 миллион рублей. И как бы не старались родители из поселка собирать подобные суммы, занимать у родственников и друзей, обращаться в благотворительные фонды или устраивать денежные сборы, в какой-то момент средств окажется недостаточно. Именно поэтому Амире требуется помощь Министерства Здравоохранения. Вот только там молодым родителям в обеспечении препаратом отказали.

Семья была вынуждена обратиться в суд, ведь на 2021 год у Амиры нет лекарств и нет необходимой суммы для их приобретения. Это значит, что цена победы в суде - жизнь дочери.

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с Алиной, мамой девочки, и узнал, как началась эта страшная болезнь, есть ли в России люди с подобным заболеванием и что будет, если суд с Минздравом, начавшийся этой осенью, выиграть все-таки не удастся. Мы также обратились в ведомство за комментарием.

"Ей тогда еще не было двух: как начиналась болезнь

"У нас изначально у Амирки были очень страшные кривые у-образные ноги, - рассказывает немного усталым голосом мама девочки Алина Ахматова. - Мы были у многих врачей, проходили обследования. Выяснили, что все из-за того, что витамины не усваиваются. Все оттуда шло, но мы справлялись. В прошлом году вот пошли в садик, а зимой сильно заболели - гнойный отит. Пролечились в Детской республиканской клинической больнице, вернулись. И тут после нового года у Амирки резко пропадает аппетит. Ей тогда еще не было двух. Я испугалась, сразу после новогодних праздников пошла в больницу. Там педиатр заметил, что у дочки глаза желтые, кожа желтая, очень плохие показания крови. Пощупали печень, поняли, что выпирает - значит увеличенная. Нас сразу отправили на биохимию".

У Амиры редкое генетическое заболевание, влияющее на работу печени

К этому времени у маленькой Амиры уже начинался фиброз (заболевание печени, при котором клетки, составляющие основу органа, отмирают и замещаются рубцовыми образованиями - прим. ред.) печени. Вместе с мамой ее положили в инфекционную больницу, начались обследования. Первоначальный диагноз - неверифицированный (неустановленный - прим. ред.) гепатит. Далее - длинная череда обследований уже в ДРКБ.

"Нам пытались провести все анализы, чтобы кровь стала лучше. Вроде и облучение было, но все равно заметно лучше не становилось. При этом сама Амирка ни в чем не поменялась. У нее будто просто не было аппетита, еще темная моча и желтушность. А так - была веселая, игралась. Даже удивлялись все, ведь печень ощутимо болела", - вспоминает первый месяц мама девочки.

Редкое заболевание, бешеная стоимость лечения и пожизненный диагноз: "Что делать дальше?"

Вскоре в генетическом центре Алине сообщили, что у Амиры очень редкое заболевание. Подобная болезнь была обнаружена на тот момент только у одного ребенка в России - мальчика из Краснодарского края. Такую новость женщина долгое время не могла осознать.

"Я сразу в слезы, начинаю нервничать. Успокаивала мыслью, что пройдем курс лечения и все пройдет. Тогда еще не знала, что у нас настолько редкое заболевание и что такая бешеная стоимость, что пожизненное и поддерживать препаратами придется всю жизнь. Как теперь быть? Ладно, на один раз можно взять кредиты, машину продать, квартиру, но это же (болезнь дочери - прим. ред.) на всю жизнь. Что делать дальше?" - сокрушается мама девочки.

Мама Амиры ни на минуту не оставляет дочку

Алине рассказали, что первое время помогать в получении препарата будут благотворительные фонды, а дальше появится возможность получать его за счет государства. Так, сначала нашелся благотворительный фонд "КАФ", который помог приобрести лекарства на первый год после начала болезни, началось сотрудничество с общественной организацией по редким заболеваниям. Сейчас семье помогает уже другая организация - фонд "Жизнь как чудо", но получить препарат от Министерства Здравоохранения РТ семье все еще не удалось.

"Это кошмар просто. У нас борьба продолжается с тех пор, - вспоминает Алина тот день, когда она узнала об отказе ведомства. - Первый ответ Минздрава был вообще удивительным. Мы писали, что нет аналогов, а нам ответили: "Данный препарат на территории РФ не зарегистрирован. Просим вас обратиться к врачу за подбором аналога". Но ведь мы изначально представили все документы, что аналога нет!"

Семья написала множество писем с просьбой помочь: и в Минздрав, и к уполномоченной по правам ребенка, и лично президенту, однако все было тщетно. Так, рассказывает Алина, и начались суды.

"Если в этом году мы суд не выиграем, то в 2021 году у Амирки не будет лекарств": суды с Минздравом

Первое судебное заседание с Министерством Здравоохранения РТ было назначено на 30 ноября.

"Это было очень долго. Бюджет Минздрава формируется в конце года, а для нас это принципиально. Если в этом году мы суд не выиграем, то в 2021 году у Амирки не будет лекарств. За короткие сроки у нее образуется цирроз печени, который уже приведет к летальному исходу", - с тяжестью в голосе говорит Алина.

Амире не было двух лет, когда неизлечимая болезнь проявилась

Суд был ускорен, вот только саму семью даже не поставили об этом в известность. О перенесенных датах они узнали случайно.

"Предполагалось, что на суде вообще никого не будет. А тут мы приперлись, - отзывается мама Амиры о суде. - И весь суд представители Министерства здравоохранения "отпирались". Говорят одно и то же: медработникам запрещено выписывать незарегистрированные на территории РФ препараты и так далее. И что они якобы вообще не понимают, что я от них хочу".

Второй суд состоялся 16 ноября. Семья предъявила все заключения врачей-специалистов из Москвы и врачей из ДРКБ, которые заявили: аналога нет и помочь девочке может только "Orphacol".

"Суд закончился тем, что пришел представитель ДРКБ и встал на защиту Минздрава - это понятно, они все там связаны. Он говорил, что это вообще незаконно - хранить у себя незаконные психотропные препараты. Думал, что если я из поселка, то не знаю законы. Но ведь при каждой покупке берется разрешение Минздрава на ввоз препарата из-за границы, и у меня все это есть".

Что будет на следующем судебном заседании, пока неизвестно, однако пока идут споры, очевидно одно - лекарства у Амиры остается все меньше.

Корреспондент ProKazan.ru обратился в ведомство за комментарием по делу. Ограничившись короткой фразой, в ведомстве сообщили: "Если будет решение суда, препаратом обеспечат". Однако там продолжают настаивать: причина отказа - "данный препарат не зарегистрирован в РФ". Все выглядит довольно законно.

Семья Амиры пытается выиграть суд, чтобы получить необходимые для жизни лекарства

Несмотря на идущие тяжбы, семья все еще надеется на положительное решение суда. Мысль о том, что государство должно бороться за жизни детей, кажется им по-прежнему естественной и единственно возможной. Сейчас Амира еще получает лекарства и выглядит счастливой. О том, что скоро препарат закончится и девочке вновь придется бороться с болезнью, в семье стараются не думать. Верят, что выиграют, верят, что смогут помочь дочери жить.

Если вы хотите помочь Амире, напишите нам по номеру 89179353871, и мы предоставим вам все необходимые реквизиты для перевода.

 

Медицина / Минздрав Дети Деньги Татарстан
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комментарии

Правильно надо писать!
0
30 ноября 2020
19:18
Однако там продолжают настаивать: причина отказа - "данный препарат не зарегистрирован плешь карликом в РФ"

- А ЕСЛИ БЫ Татарстан был независим, если бы вы не были 100% лакеями, то на мнение и законодательства государства под названием РФ можно было бы официально на какать с высоты Сибирской колокольни. С учетом что Сибирь - это тоже Татарстан.
Тем более
0
30 ноября 2020
19:24
Ленин очистил Россию от богатых, Сталин от умных, а Путин - от людей. (Шо скажете алкашня? Лижем попу кремляди?)

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19:18, 05.11.2020
Запрещала есть, била и выгоняла на мороз: в Барнауле под суд пойдет женщина, истязавшая сына
16:53, 05.11.2020
Мужчина избил и изнасиловал в машине двух девочек
09:58, 05.11.2020
Вирусолог рассказал, что влияет на повторное заражение коронавирусом
11:04, 04.11.2020
В России врача, награжденного медалью за борьбу с ковидом, уволили из-за подозрения в коррупции
18:52, 02.11.2020
Надо свечку зажечь: под Волгоградом родители мальчика изгоняли бесов подручными средствами
13:35, 01.11.2020
Водитель КАМАЗа сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе
12:05, 01.11.2020
Инфекционист рассказал, кому может не помочь вакцинация от коронавируса
19:52, 31.10.2020
Судимого за изнасилование жителя Екатеринбурга изнасиловал знакомый
17:45, 31.10.2020
Ученые назвали неожиданный источник распространения коронавируса
09:12, 31.10.2020
Врач заявила, что коронавирус может вызывать психическое расстройство
16:39, 30.10.2020
Женщина рассказала на видео, что не может получить лечение от коронавируса и умерла
11:53, 30.10.2020
Мужчина зарубил жену топором за отказ приготовить обед
19:35, 29.10.2020
В Минздраве рассказали, при каких условиях «коронавирусных» пациентов будут лечить дома
15:43, 29.10.2020
Мужчина три года насиловал дочь на камеру и выкладывал видео в интернет
11:12, 29.10.2020
Мужчина угрожал поджечь себя у офиса Яндекс-такси из-за долгов по зарплате
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