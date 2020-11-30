Роспотребнадзор Татарстана пригрозил общепиту усилить ограничительные меры

На онлайн-конференции замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина пригрозила общепиту новыми ограничениями, в случае несоблюдения мер профилактики коронавируса.

«За две недели было проверено 186 объектов общественного питания, в 13 из них были нарушения. Все нарушители приглашены для составления протоколов, и мы обращаемся к хозяйствующим субъектам и напоминаем о неукоснительном соблюдении мер профилактики, поскольку нам не хотелось бы идти на дополнительные ограничения в этой части и омрачать всем нам новогодние праздники», - отметила Авдонина.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировали 84 случая заражения коронавирусом.