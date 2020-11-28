В Казани водитель «Тойоты» протаранила школьный автобус, пострадал ребенок

Сегодня в Казани автоледи за рулем "Toyota RAV4" столкнулась со школьным автобусом. Авария произошла в 11:40 напротив дома № 20 по улице Привокзальной. Предположительно, водитель легковушки выехала на полосу встречного движения и врезалась в школьный автобус, которым управлял мужчина 1965 года рождения. В ДТП пострадал восьмилетний ребенок - пассажир легковушки, получил ушиб ноги. Водитель "Тойоты" и пассажирка автобуса после осмотра были отпущены домой, сообщает пресс-служба управления МВД по Татарстану.

В момент аварии в автобусе школьников не было. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, что в Татарстане сегодня внедорожник оказался под колесами грузовика из-за лопнувшего колеса.