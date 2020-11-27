На 27 ноября в Татарстане зарегистрировали два летальных случая от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, скончались двое мужчин. Одному из них было 45 лет, его привезли в больницу с пневмонией. Состояние пациента ухудшилось на фоне обострения хронических заболеваний.

Второй пациент – 65-летний мужчина, его привезли в больницу с коронавирусом. При этом у него были серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы.

На данный момент в Татарстане с начала пандемии зарегистрировано 134 случая смерти от коронавируса.

Напомним, в республике за сутки зарегистрировали 83 случая заражения коронавирусом.