Коронавирус в Татарстане: оперштаб сообщил, сколько человек заболело за сутки

26 ноября в Татарстане зарегистрировали 76 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. 12 человек отвезли в больницу, остальные продолжают лечение дома.

«Среди заболевших четверо детей до 18 лет 5 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 3 человек в возрасте от 30 до 50 лет, 12 человек от 50 до 60 лет, 11 человек от 60 до 70 лет, 6 человек от 70 до 80 лет, от 80 до лет – 2 заболевших», - говорится в сообщении.

Из общего числа заболевших 48 человек – казанцы. Всего в Татарстане на 26 ноября зарегистрировано 10 тысяч случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 8743 пациента, 69 за сутки.

Напомним, в Татарстане будут тщательно отбирать добровольцев для испытания вакцины от коронавируса.