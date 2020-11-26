Добровольцев для испытания вакцины от коронавируса отберут в Татарстане

В Татарстане будут тщательно отбирать добровольцев для испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

По ее словам схема отбора разработана Роспотребнадзором России, там прописано, какой возраст должен быть у добровольца, а также какая история болезней.

«Это не просто любой человек пришел и сразу стал участником проекта. Участники будут проходить углубленный медицинский осмотр, чтобы исключить риски для их здоровья», - отметила спикер.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 76 новых случаев заражения коронавирусом.