В Казани определили дни в 2021 году, когда городские парковки будут работать бесплатно

Исполком столицы Татарстана подписал постановление об определении дней в 2021 году, когда городские парковки будут бесплатными. Документ опубликован на сайте мэрии Казани.

Так, автомобилисты смогут бесплатно оставить машину на парковке с 1 по 9 января, 22-23 февраля, 8 марта, 10 мая, 12, 14 июня, 30 августа, 4-6 ноября, 31 декабря, Ураза-байрам, Курбан-байрам.

Отметим, что не так давно мэр Казани Ильсур Метшин подписал постановление о продлении льготного режима городских парковок до 31 января 2021 года.