Мэр Казани продлил льготный режим городских парковок до конца следующего года

Режим льготных городских парковок продлили до конца 2021 года. Решение было принято Ильсуром Метшином. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Таким решением поддерживают предприятия малого и среднего бизнеса, которые оказывают услуги населению.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом весной 2020 года было принято решение о введении льготных парковок. С 20 апреля плата стала взиматься с 07:00 до 18:00, по выходным оставлять машины на городских парковках можно бесплатно.

По сообщениям комитета по транспорту Казани, сейчас наблюдается загруженность парковок, связанная с высоким спросом парковочных мест после 18:00.