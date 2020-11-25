Стало известно, как будут проходить новогодние корпоративы в Татарстане

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина на онлайн-конференции рассказала, какие ограничения ждут тех, кто все-таки собирается проводить новогодние корпоративы.

«Мы рекомендуем максимально корпоративы сократить, не рекомендуем проводить праздники по рабочим местам, там, где идет рабочий процесс. Если это будет ресторан и кафе, то там ограничение 4 квадратных метра на человека, не более 100 человек и в лучшем случае вообще не проводить корпоратив», - отметила спикер.

Также Любовь Геннадьевна призвала работодателей разумно отнестись к вопросу проведения новогодних мероприятий.

«Нужно продумать все так, чтобы в первые недели нового года у нас не было наплыва заболевших», - заключила замруководителя управления.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом.