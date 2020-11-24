Из «Казани» в «Алтын»: автоцентр, который обманывал покупателей, работает под новым именем

В прошлом месяце в редакцию ProKazan.ru обратилась жительница Казани, столкнувшаяся с мошенничеством в автосалоне "Автоцентр. Казань". Она рассказала, как сотрудники центра обманом пытались заставить подписать невыгодные для нее договоры купли-продажи машины, навязать дополнительные услуги и огромную кредитную ставку в банке. Однако девушка не растерялась и обратилась в полицию. Пытаясь привлечь внимание общественности, она попросила нас осветить ее случай, и мы выпустили материал. С того дня к нам в редакцию стали звонить и писать татарстанцы, также столкнувшиеся с обманом в этом автосалоне. Их число постоянно растет, поэтому редакция ProKazan.ru продолжает следить за расследованием этого дела.

Казанцы начали массово жаловаться на деятельность автосалона

"Сделка совершалась поздно ночью, поэтому плохо понимала, что происходит"

Наталья Степанова приобрела авто еще два месяца назад, однако только сейчас, после публикации материала с другими пострадавшими "Автоцентра. Казань", она решилась отстаивать свои потребительские права. Наталья рассказала корреспонденту ProKazan.ru о том, как ее обманули в салоне.

"Подписывали сначала одну стоимость и комплектацию авто, а на подписании собственно кредита сумма оказалась в разы выше. Комплектация машины при этом нигде не указана, и по факту она оказалась ниже оговоренной, - делится своей историей "новенькая". - В кредитном договоре стоимость авто указана 1,8 миллиона и якобы я заплатила первоначальный взнос 400 тысяч рублей, но ведь никакого взноса я не делала, цена вообще оговорена 1,2 миллиона была! Еще они навязали (якобы по требованию банка) программу "помощь на дороге" за 100 тысяч рублей, но договора на эту услугу также не предоставили. Сама сделка совершалась поздно ночью, поэтому уже плохо понимала, что происходит. Только утром опомнилась, что комплектация не сходится. Ну и чем дальше разбиралась в их бумажках, тем яснее становилось понимание, что связалась с мошенниками".

Еще одна обратившаяся, Флюра Хафизова, тоже попалась в руки мошенников, однако случилось это всего пару дней назад.

"Взяли в "Автоцентре. Казань" взяли машину в кредит с первоначалкой, - рассказывает она корреспонденту ProKazan.ru. - При разговоре нам обещали, что все это на 3 года и с выплатами по 18 тысяч. Но нам первоначалку в 300 тысяч так и не вычли, подсунули дополнительные услуги в 176 тысяч, обещая, что можно будет через пару месяцев вернуть. Сказали, что нужно просто в банк сходит и все. Назвали это "рефинансирование по программе лояльности". Мы в трех банках были, и нам везде отказали! В итоге машина с 780 тысяч рублей выросла до 1 600 000, а кредит до 8 лет растянулся. Мы пытались в "Автоцентр" вчера попасть, но их уже нет. Спросили у соседей магазинов, те сказали: "Мы сами вечером ушли, у них были машины, а с утра ни одной нет и все закрыто".

"Другой компанией притворяются": "Казань" забрала машины и обернулась "Алтыном"

Фото 2GIS

Пока Наталья и Флюра только начинают активные действия после нарушения своих потребительских прав, остальная группа объединившихся уже давно пытается сдвинуть дело с мертвой точки. Кто-то пишет заявления на имя министра внутренних дел по РТ Артема Хохорина, другие оставляют на компанию отрицательные комментарии в 2GIS и пишут заявления в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку. Пострадавшие уже собирались на общую встречу перед "Автоцентром", пытались поговорить с менеджерами, вызывали телевидение, однако единственное, чего пока удалось добиться - это побег автоцентра в новое здание под новым именем.

"Они теперь "Алтын" на Габишева. Мы туда звонили, но там говорят: "Что же вы хотите, если вы взяли машину в "Казань", а теперь требуете что-то от "Алтына". Другой компанией притворяются", - делятся они.

Адвокат одного из пострадавших утверждает: юридический адрес компании остался прежним, сохранились и прежние партнеры. Поэтому сомнения быть не может - компания просто сменила площадку и обновила название.

"Обратите внимание, какими ценами они завлекают... Минимум на 30% ниже рыночной. Я сам звонил и говорил с менеджером. Он сказал, что скоро открываются", - сообщает специалист.

"Артель", "Основа", ИП Мамедов и "Автоэкспресс": кто еще втянут в громкое дело о мошенничестве?

Журналист ProKazan.ru обратился в Роспотребнадзор и узнал, что на данный момент поступило уже 28 обращений жителей с жалобами на ООО "Артель". По всем этим заявлениям проводятся административные расследования.

Напомним, что "Артель" связана с "Автоцентром" договором о поставке автомобилей. В отношении этой компании Роспотребнадзор уже нашел ряд нарушений. Прежде всего, это незаконное включение в договор условий, ущемляющих права потребителей, и не доведение до них необходимой информации, что иначе можно назвать откровенным обманом потребителей.

"На ООО "Артель" составлены протоколы по ст. 14.8 ч.1, ч.2, ст.14.7 ч.1 КоАП РФ, находятся на рассмотрении административной комиссии. Кроме того установлено, что ООО "Артель" и ИП Мамедов М. оказывают услуги по установке дополнительного оборудования, причем это оборудование уже установлено изготовителем и находится в комплектации автомобилей", - сообщают в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор провел проверку и выяснил, какие компании имели договоры с

Кроме указанных компаний, в деле фигурирует и некое ООО "Основа", оказывающее "услуги помощи на дорогах". Компания также привлекается по ст.14.7 ч.2 КоАП РФ за введение в заблуждение относительно потребительских свойств услуги.

"Установлено, что ООО "Основа" заключило агентский договор с ИП Мамедов М., ООО "Основа" оказывает услуги, а ИП Мамедов М. оказывает агентские услуги по заключению договоров с потребителями на суммы от 90 до 160 тысяч рублей. Потребитель считает, что если он решит отказаться от данных услуг, то просто напишет заявление об отказе от исполнения договора оказания услуг и ему вернут всю сумму неиспользованных средств. Но не так все просто, по агентскому договору цена услуг ООО "Основа" составляет 5% от цены договора с потребителем, а услуги агента ИП Мамедова М. оцениваются как 95% от этого договора. То есть если потребитель заключил договор на 100 000 рублей, ООО "Основа" без проблем при отказе потребителя от услуг возвращает 5000 рублей, а остальные 95000 рублей не возвращаются, так как ИП выполнил свои функции, то есть оказал услугу", - объясняют в ведомстве используемые в "Автоцентре. Казань" схемы.

Еще одним фигурантом в деле стала компания ООО "Автоэкспресс". На нее также возбуждено административное производство по ст.14.8 ч.2 за условия, ущемляющие права потребителя.

"Общество заключает с потребителями опционные договора на оказание услуг, но при расторжении договора деньги не возвращает, даже если потребитель ни дня не пользовался этими услугами, цена договора составляет более 100 000 рублей", - комментируют в Роспотребнадзоре причастность очередной компании.

Само ведомство не может вернуть утерянные средства пострадавшим - на это у них просто нет полномочий. Для расторжения договор купли продажи и услуг, разъясняют они, надо обращаться в суд, в соответствии со ст.40 Закона РФ "О защите прав потребителей". А Управление может быть привлечено судом к участию в деле для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей.

Редакция ProKazan.ru продолжит следить за ходом этого дела.

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