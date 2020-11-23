Казань вошла в топ рейтинга городов России по качеству дорог

Столица Татарстана оказалась на втором месте рейтинга по качеству городских дорог. Рейтинг составляли исследователи сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, первое место заняла Тюмень, при опросе 86% горожан считают, что в городе состояние дорог хорошее и отличное. Из 5 возможных баллов дороги в Тюмени оценили на 4,18 балла.

Респондент из Казани оценивают состояние дорог на 3,73 балла. На третьем месте оказалась Москва, 59% опрошенных поставили оценку «хорошо» и «отлично». Средний балл 3,66. Также хорошо оценили дороги в Набережных Челнах – 3,65 балла.