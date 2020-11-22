Трое мужчин в Татарстане скончались от коронавируса

По данным оперштаба Татарстана в регионе подтвердились еще три смерти от коронавируса. Скончались трое мужчин.

76-летнего мужчину привезли в больницу с коронавирусом, осложненной двусторонней пневмонией. При этом у пациента были хронические заболевания. Второй умерший – 71-летний мужчина. Его привезли в инфекционный госпиталь с внебольничной пневмонией, у него так же были хронические заболевания. Третий пациент – 63-летний мужчина госпитализирован с внебольничной пневмонией. Состояние ухудшилось на фоне обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Так, с начала пандемии в Татарстане зарегистрирован 131 случай смерти от коронавируса.

Напомним, за сутки в регионе выявили 75 случаев заражения вирусом.