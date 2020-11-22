Бьем рекорды: в Татарстане за сутки зарегистрировали 75 случаев коронавируса

На утро 22 ноября в Татарстане зарегистрировали 75 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

По-прежнему больше всего заболевших в Казани - 47. Из общего числа заболевших 15 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Среди заразившихся двое детей до 18 лет, 23 - от 30 до 50, 21 человек в возрасте от 60 до 70 лет, 10 человек от 70 до 80 лет и один человек старше 80 лет.

Всего в Татарстане с начала пандемии 9700 случаев заражения коронавирусом, 8464 вылечились, в том числе 43 за сутки.

В России за сутки зарегистрировали 24 581 случай заболевания коронавирусом.