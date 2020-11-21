В Роспотребнадзоре рассказали, как долго больной коронавирусом заразен для окружающих

Выделение коронавируса у больного больше всего в течение первой недели болезни: сильнее всего инфекция выделяется на четвертый день после заражения. Больной коронавирусом может заражать инфекцией окружающих за 2-3 до появления первых симптомов COVID-19. Уже в это время концентрация вируса в верхних дыхательных путях достаточна для заражения других людей.

Заразным человек с коронавирусом остается достаточно долго. В случае легкой формы ковида, больной может выделять вирус до десяти дней. При средней и тяжелой форме COVID-19 больной может быть заразным до 3 месяцев. Иногда жизнеспособный вирус может выделять до 70 дней: например, это может происходить при угнетенном иммунитете у пациента, рассказала "Российской газете" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Напомним, что недавно иммунолог рассказал, кто может повторно заразиться коронавирусом.