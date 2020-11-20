Пять вузов Татарстана не соблюдают санитарные правила

20 ноября на онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, что на неделе начались проверки местных вузов на предмет соблюдения профилактических мер.

«За неделю мы проверили 11 вузов и четыре филиала в районах. Нарушения были выявлены в пяти учреждениях – там не было антисептиков и входных фильтров, также есть нарушения со стороны студентов, они садятся группами на «камчатке» и все это естественно без масок», - отметила Любовь Авдонина.

Также, по словам спикера, на следующей неделе проверки продолжатся. Специалисты посетят колледжи, техникумы и училища Татарстана.

Напомним, за сутки в республике зарегистрировали 67 новых случаев заражения коронавирусом.