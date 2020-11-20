Камиль хазрат Самигуллин, муфтий Татарстана выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Казанского и Татарстанского. Об этом он написал на странице в «Инстаграм».

«От имени Духовного управления мусульман Татарстана и от себя лично я выражаю искренние соболезнования его родным и близким, а также его коллегам в Митрополии Татарстана и всем православным нашей республики. Имамы республики также потрясены кончиной владыки, поскольку невозможно переоценить его вклад в укрепление межконфессионального согласия и мира в нашем обществе», - отметил муфтий.

По словам Камиля Самигуллина, Митрополит Феофан был человеком блестящего ума, с богатым духовным миром, отзывчивым и милосердным.

Напомним, информация о кончине Митрополита Феофана появилась 20 ноября. Предположительной причиной смерти стал коронавирус.