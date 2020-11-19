16 рыбаков в Татарстане оштрафовали за выход на тонкий лед

В Татарстане 16 любителей зимней рыбалки заплатят штраф за ранний выход на тонкий лед. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«Законом запрещено выходить на лед, толщина которого менее 7 см. 16 человек были оштрафованы на 1500 рублей, им были выписаны протоколы об административном правонарушении», - говорится в сообщении.

С начала недели инспекторы ГИМС проверили толщину льда на всех местах скопления рыбаков. По результатам проверки еще рано открывать зимний сезон, практически везде толщина льда менее 7 см.

Напомним, 18 ноября мужчина упал в Волгу и утонул. Его тело водолазы нашли на глубине 12 метров.