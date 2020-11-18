Сотрудники полиции в Казани спасли женщину из горящей квартиры

В 05:15 утра сотрудникам патрульно-постовой службы управления МВД по Казани поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Индустриальная. Полицейские выехали на место происшествия. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.

«Сотрудников встретил житель горящей квартиры, который рассказал, что внутри осталась его мать. Полицейские вошли в горящую квартиру, на полу лежала женщина без сознания. Они вынесли 57-летнюю потерпевшую на улицу и оказали доврачебную помощь», - говорится в сообщении.

Женщина была передана скорой помощи. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.