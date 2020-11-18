Краденые подушки стали поводом для убийства жителя Татарстана

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 50-летнего местного жителя с множеством колото-резаных ранений. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«Установлено, что 13 ноября 63-летний хозяин дома с потерпевшим выпивали. В ходе распития алкоголя потерпевший признался, что похитил у подозреваемого подушки и продал их. Между мужчинами произошла ссора, подозреваемый ударил оппонента ножом не менее 20 раз. Потом он вынес тело на веранду и накрыл одеждой», - говорится в сообщении.

Тело было обнаружено спустя 4 дня, когда проведать подозреваемого пришел глава сельпо, он и обратился в полицию.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения в отношении подозреваемого. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.