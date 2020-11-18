Профессор КФУ дал прогноз на предстоящую зиму

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев дал прогноз на предстоящую зиму. Об этом сообщает пресс-служба медиацентра университета.

Так, по словам Переведенцева, в этом году переход через нулевую температуру произошел на 10 дней позже обычного. Также как и устойчивый снежный покров.

«Температуры в декабре и январе ожидаются в пределах нормы. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в декабре ожидается -8…-9 градусов, в январе -11…-12 градусов. В феврале и марте показатели будут выше норм», - отметил профессор.

Ранее предстоящую зиму в Татарстане назвали аномально теплой.