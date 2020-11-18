Телеканал ТНТ подает в суд на адвоката Фонда памяти группы Дятлова Евгения Черноусова

16 ноября в эфир телеканала ТНТ вышел основанный на реальных событиях 1959 года сериал «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым в главной роли.

В сериале две параллельные сюжетные линии: одна — расследование гибели студентов в Уральских горах майором КГБ Костиным, вымышленным персонажем, и вторая — художественная реконструкция похода дятловцев. Создатели сериала обещают, что вторая линия подробно расскажет зрителям обо всем, что происходило с дятловцами на протяжении нескольких недель: им удалось получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучить дневники погибших студентов.

Проект вызвал резонанс в обществе: критики называют его самым многообещающим сериалом года, он привлек внимание не только журналистов и зрителей, но и общественных деятелей. Ранее адвокат Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов заявил, что родственники туристов, погибших в 1959 году в походе по Уральским горам, не давали согласия на использование их имен в художественном сериале о трагедии. Черноусов отметил, что с родственниками дятловцев, чьи интересы он представляет, никто из съемочной группы не встретился.

Телеканал ТНТ опровергает слова адвоката - они не соответствуют действительности, и готовит к адвокату иск по статье ГК РФ 152 о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«Все родственники туристов дали согласие на использование реальных имен в сериале, кроме сестры Игоря Дятлова - Татьяны Перминовой. Адвокату Черноусову об этом прекрасно известно. Родственники дятловцев подписали соответствующий договор после того, как посмотрели первые две серии проекта. Первым же подобный договор подписал директор Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, который также видел первые две серии. Мы рассматриваем заявления адвоката Черноусова как желание сделать себе пиар на резонансном и масштабном проекте телеканала», - заявляет представитель ТНТ.

Также ранее юристы оценили шансы Черноусова выиграть иск в суде как небольшие. По их информации: «…При рассмотрении судами исков, связанных с защитой чести и достоинства, судья должен выяснить, имеется ли «факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности». При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом. Сюжет «Перевала Дятлова» основан на реальных событиях, но «обстоятельства и действия персонажей представляют художественный вымысел и результат творческого труда авторов сценария и не являются биографическими фактами действующих лиц и не могут рассматриваться как достоверные или недостоверные сведения о частной жизни, кроме того, данные факты не являются фактами порочащими честь, достоинство и деловую репутацию умерших».