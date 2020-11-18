Экс-инспектора ГИБДД из Татарстана обвиняют в изнасиловании 16-летней девушки

Завершено следствие в отношении бывшего инспектора ГИБДД ОМВД по Лениногорскому району Радика Бадретдинова: его обвиняют в изнасиловании 16-летней девушки. Следователи считают, что в феврале 2020 правоохранитель познакомился в интернете со студенткой и надругался над ней в своем автомобиле. Мужчину задержали, но по дороге к зданию Следственного комитета ему удалось бежать. Бадретдинов находился в федеральном розыске, скрывался в доме своего друга в Лениногорском районе.

Экс-полицейский находится под арестом. Адвокат потерпевшей считает, что он затягивает процесс ознакомления с материалами уголовного дела. Так, в один из дней Бадретдинов прочитал всего 11 страниц из 6 томов уголовного дела. Сообщается, что следователь намерен обратиться с ходатайством об установлении сроки обвиняемому для ознакомления с материалами дела, сообщает правозащитная организация "Зона права" в своем телеграм-канале.