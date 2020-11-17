Прокуратура Татарстана обжаловала постановление кабмина о школьной форме

Прокуратура Татарстана проверила законность постановления кабмина республики о школьной форме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что постановление определяло требования к одежде школьников по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, независимо от организационно-правовой формы. Но в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» власти могут устанавливать правила только для учащихся государственных и муниципальных школ», - говорится в сообщении.

А также в постановлении говорилось, что общий вид, ее цвет, фасон и иные аналогичные характеристики может корректировать школьный совет, хотя это должны делать власти. При этом перечень повседневной одежды для девочек не предусматривал одежду для холодного времени года.

Прокуратура принесла протест на постановление и потребовала привести его в соответствие с федеральным законом. Требования ведомства были выполнены.