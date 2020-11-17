Аптекам Татарстана рекомендовали ограничить продажу лекарств в одни руки

Власти Татарстана попросили работников аптек региона не продавать большое количество лекарств в одни руки. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

«Рекомендации составлены на основе мониторинга динамики продажи препаратов. Аптечным сетям направлены рекомендации отпускать лекарства в одни руки в количестве, достаточного для лечения одного пациента. Массовая продажа лекарств может привести к тому, что нуждающийся просто не найдет нужный препарат», - отметила Галимова.

Также спикер заявила, что ситуация с обеспечением препаратов в больницах стабильная, все лекарства имеются в достаточном количестве.

Напомним, замминистра здравоохранения по Татарстану рассказал, когда начнут выдавать бесплатные лекарства "коронавирусным" пациентам.