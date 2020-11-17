Умышленно девочку не высаживали: в АТП Казани заявили о невиновности кондуктора

В Ассоциации АТП Татарстана завершили проверку по сообщениям о том, что 10-летнюю девочку высадили из автобуса из-за проблем с проездным.

Как сообщает председатель ассоциации Сергей Темпляков, было проведено две встречи с ребенком родителями и кондукторами. Был установлен аппарат, к которому прикладывали транспортную карту и кондуктор.

«На первую встречу сотрудники ПАТП-2 принесли фотографии всех кондукторов, которые работали в этот день на маршруте. Девочку попросили показать фото сотрудника, который ее высадил. Ребенок выбрала три фотографии, на одном из них сотрудник не работала в этот день, на втором – кондуктор работал на другом маршруте, на третьем фото – согласно системе Глонасс сотрудник находилась на другой остановке», - сообщил Сергей Темпляков.

16 ноября состоялась встреча девочки ее отца и установленного кондуктора. При этом, как говорится в сообщении, ребенок не узнала сотрудника.

«Возникает вопрос, если кондуктор высадил ее из автобуса разве можно забыть, как она выглядит? Кондуктор рассказала девочке, что с неактивной карточкой ездить на автобусе нельзя, но умышленно ее никто не высаживал», - заключил председатель Ассоциации АТП.

Напомним, в соцсетях информация о том, что 10-летнюю девочку высадили из автобуса появилась 12 ноября.