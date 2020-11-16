Министр по делам молодежи Татарстана встретился с представителями ЛГБТ-центра

В Казани прошла встреча министра по делам молодежи Татарстана Дамира Фаттахова и представителей ЛГБТ-центра «Принятие». Об этом сообщает пресс-служба центра.

«29 октября в ходе встречи с министром обсудили трудности, с которыми сталкивается ЛГБТ-молодежь, включая стереотипы и травлю на почве сексуальной ориентации. Представитель центра рассказал министру, что ЛГБТ-подростки проходят дополнительные испытания из-за неприятия в обществе», - говорится в сообщении.

По словам Дамира Фаттахова, Татарстан будет защищать всех своих граждан. А также заверил, что представители центра могут обращаться к нему при возникновении проблем.

«Если талантливая молодежь будет чувствовать себя небезопасно в Татарстане, то она уедет туда, где ей будет безопасно. В интересах государства создавать комфортные условия для всех граждан, включая ЛГБТ-молодежь», — отметил на встрече руководитель «Принятия» Михаил Зайцев.

Также он поблагодарил министра за уделенное время.

«Нужна большая сила и мужество, чтобы пытаться разобраться даже в непопулярных проблемах»,- сказал Михаил Зайцев.

Напомним, ЛГБТ-молодежь предложили встретиться министру по делам молодежи Татарстана еще в начале октября.