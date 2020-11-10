Коронавирус в Татарстане: за сутки в регионе вирусом заразились 56 человек

В Татарстане на 10 ноября зарегистрировали 56 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из всех заболевших 2 завозные, остальные контактные.

«Девять человек отвезли в больницы, 47 лечатся дома. Больше всего заразившихся в возрастной группе от 30 до 50 лет – 21 человек, детей нет. По-прежнему Казань лидирует по количеству заболевших – 31 человек», - говорится в сообщении.

Так, за весь период пандемии в Татарстане зарегистрировано 8930 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 7870 человек, за сутки – 43 пациента.

Напомним, мэр Казани не исключил возможность запрета выезда за пределы города в новогодние праздники.