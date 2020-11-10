В Казани пожар в здании бывшей проходной предприятия унес жизнь 5 человек

Сегодня в Казани горела бывшая проходная производственного предприятия в доме № 5 на улице Адмиралтейской. Сообщение о пожаре поступило в 03:55. По прибытию на место, пожарные установили, что горит помещение на втором этаже административной части неэксплуатируемого двухэтажного здания (проходной) бывшего производственного предприятия. С места пожару был присвоен ранг № 2.

Источник: ГУ МЧС по РТ

Источник: ГУ МЧС по РТ

В 04:30 горение на площади 100 кв.м. было ликвидировано. Были обнаружены тела 5 погибших мужчин. На тушение пожара привлекалось 58 человек и 21 единица техники. Причины и обстоятельства происшествия уточняются, сообщили нам в ГУ МЧС по Татарстану.