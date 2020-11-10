«Белые вороны» Фишман и Фаттахов: что ждет прогрессивных чиновников в Татарстане?

Многие считают, что типичный госслужащий - это очень осторожный, консервативный и не особо интересный персонаж. Приятно, когда этот образ рушится, в такие моменты появляется надежда на светлое будущее. Правда, потом в голове сразу появляется невольный вопрос: это случайность или система реально меняется к лучшему? Журналист ProKazan Рамиль Акберов разобрался, к чему ведут разговоры самых прогрессивных из местных чиновников.

В этом блоге уже был текст про местных чиновников и их богатства, которые всплывают после очередного расследования местного штаба Навального. В этот раз появился еще один повод поговорить о госслужащих - помощник президента Татарстана по благоустройству Наталья Фишман-Бекмамбетова, которая на прошлой неделе дала интервью одному из местных ютуб-каналов. И разговор получился показательным и говорит много о Татарстане в целом.

Сама Фишман сперва кажется человеком со специфичными вкусами: к этой мысли толкает рассказ в начале ролика о распитии спиртного с главами районов, что по моему скромному мнению, не особо красит чиновника. Но затем помощник президента Татарстана предстает довольно глубоким человеком, хорошо разбирающимся в политике (назовите еще одного политика в РТ, смотрящего известного политолога Екатерину Шульман?) и социальной повестке. Вы не поверите - дама в открытую говорит, что голосовала против поправок в Конституцию и рассуждает о правах ЛГБТ.

Но стрелочка быстро поворачивается. При вопросе о том, что же Наталья думает о расследовании Навального про несметные богатства Рустама "мои часы дороже твой жизни" Минниханова госпожа Фишман начинает извиваться как зилант в казане. В бой идут все аргументы: сравнения уровня жизни с другими (как правило, не нефтяными) регионами, обвинения создателей фильма в том, что среди ведущих нет ни одного татарина. В общем, все конструктивно (нет). И бесконечные славословия в адрес президента Татарстана, достигающие чуть ли не азиатского размаха.

Источник: из личного архива Натальи Фишман-Бекмамбетовой, Даниил Шведов Интервью помощника Президента РТ удивило многих

Короче, Фишман - это такая татарстанская Ксения Собчак: вроде бы, в связке с нужными людьми, но свою «фигу в кармане» непременно держит. Хорошо ли это? Ну, нам сейчас выбирать не особо из чего.

Недавно такое же интервью дал один из самых открытых татарстанских чиновников – министр молодежи Дамир Фаттахов. Каждому, кто следит за социальными сетями местных чиновников известно, что глава Минмола является одним из самых открытых и активных госслужащих. Недавно даже встретился с представителями ЛГБТ – молодежи, что для российского чиновника вполне себе поступок. Такая активность Фаттахова у некоторых татарстанцев вызывает насмешки, но в данном случае, по мнению вашего покорного слуги, они не уместны: где же не быть с молодежью на одной волне, как не в инстаграме и, прости Господи, в Тик Токе?

Впрочем, судя по интервью взгляды Фаттахова на происходящее не особо отличаются от мнения Фишман. Та же демагогия о том, что не надо недовольство доводить до митинга: а как же иначе, если именно публичные акции являются чуть ли не единственным способом добиться от власти выполнения своих требований. Башкиры с акциями в защиту Куштау или экоативисты Шиеса, которые добились своего, подтвердят. Также какое-то странное мнение у министра о расследованиях Навального: министр говорит, что он за гармонию и компромисс и даже признается, что интересуется тем, что предлагают сторонники политика. Правда, о внедрении в работу этих предложений Фаттахов тактично умолчал.

При этом у Дамира Ильдусовича есть очень дельная мысль: сторонники нынешнего режима действительно не умеют в качественный контент. Достаточно посмотреть каких-то провластных блоггеров, которые вызывают лишь желание не любить нашу власть еще больше. Ну и вишенка на торте: Фаттахов открыто говорит о необходимости принятия закона о домашнем насилии и вообще признается в том, что сам является феминистом. Мы точно смотрим интервью с российским чиновником?

Источник: пресс-служба Минмола РТ Министр молодежи РТ Дамир Фаттахов считается одним из самых открытых чиновников

Если уж я начал сравнивать наших чиновников с федеральными политиками, то Фаттахова можно сравнить с Германом Грефом: оба преданы власти и не говорят о ней ничего плохого, при этом сами стоят во главе довольно прогрессивных ведомств и публично активны.

Что же в итоге? С одной стороны, мы видим довольно неплохую картину: в Татарстане есть как минимум два чиновника на ответственных постах, которые гибко рассуждают и в целом адекватны, что для многих российских госслужащих настоящие достижение. Уверен, Фишман и Фаттахов действительно хорошие функционеры: для этого достаточно посмотреть хотя бы на центр Казани и на работу с молодежью в республике по сравнению с другими регионами. Но в то же время эти два примера хорошо характеризуют все местное чиновничество: если уж лучшие его представители готовы мириться с коллегами, которых многие подозревают в коррупции, чего же ждать от остальных?

После просмотра этих интервью складывается парадоксальное ощущение: с одной стороны, круто, что у нас есть такие чиновники, но с другой стороны, вряд ли система позволит реализовать им все идеи и велика вероятность, что они останутся «белыми воронами» среди остальной республиканской элиты. Вот так желание построить Европу на берегах Волги и Камы может разбиться о местные скалы кумовства и коррупции.

В этом весь Татарстан: мы умеем отлично работать, но терпеливо реагируем на сообщения о беззаконии вокруг, как будто это нас не касается. История же учит, что коснется обязательно.