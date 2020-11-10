Наверх

Новости Казани и РТ

12:45, сегодня
«Белые вороны» Фишман и Фаттахов: что ждет прогрессивных чиновников в Татарстане?
14:00, сегодня
Флешмоб в поддержку кафе и ресторанов Татарстана запустили активисты партии Роста
13:47, сегодня
Лучшее в «Билайн ТВ»: новая подписка «4в1» за 399 рублей в месяц
12:36, 09.11.2020
Уснул с линзами, проснулся с хорошим зрением: как казанцам остановить ухудшение зрения
12:48, сегодня
«Как обезопасить себя в такой толпе?»: казанцы пожаловались на огромные очереди в больнице №5
11:56, сегодня
Оперштаб Татарстана опубликовали свежую статистику по заболевшим коронавирусом за сутки
11:44, сегодня
Метшин, Садыков, Метшин: опубликован топ медиа-эффективных чиновников Татарстана
10:45, сегодня
«Шансов у людей выйти не было»: появились подробности пожара в Казани с пятью погибшими
10:16, сегодня
«Никаких очередей и столпотворений!»: мэр Казани поручил подготовить новогодние мероприятия в парках
09:12, сегодня
ВТБ Факторинг предоставил компаниям МСБ полностью цифровой онбординг
07:24, сегодня
Пожар в здании бывшей проходной предприятия в Казани унес жизни 5 человек
20:40, 09.11.2020
Ирек Файзуллин назначен врио главы Минстроя России
20:18, 09.11.2020
Итоги дня в Татарстане: смерть беременной певицы с ковидом, очередь скорых, прогноз синоптиков
19:58, 09.11.2020
В Кремле рассказали, с чем связаны отставки нескольких министров
19:13, 09.11.2020
Самый дорогой особняк в Казани выставили на продажу
18:14, 09.11.2020
Гафаров обвиняет государство в зависти, а в городе не соблюдают ограничения: итоги дня в Челнах
17:57, 09.11.2020
«Не могла сделать шага без одышки»: жительница Челнов рассказала, как ее лечили от коронавируса
17:28, 09.11.2020
По факту расстрела солдат и убийства офицера в Воронежской области возбуждено уголовное дело
17:13, 09.11.2020
У мэра Нижнекамска Айдара Метшина нашли коллекцию часов на миллионы рублей
17:06, 09.11.2020
«Началась дичь»: Журналист Илья Варламов встал на защиту затравленного футболиста Артема Дзюбы
16:50, 09.11.2020
На «покойницу» в гробу из Казани составили протокол об административном нарушении
16:05, 09.11.2020
«Заработал слишком много»: Эрик Гафаров рассказал, зачем на него завели уголовное дело в России
16:03, 09.11.2020
В Госдуме рассмотрят проект закона о повышении возраста молодежи
15:39, 09.11.2020
Погода на неделю в Татарстане: до -8 и снег
15:09, 09.11.2020
ВТБ запустил специальные кредиты для среднего и малого бизнеса, участвующего в исполнении госзаказа
14:56, 09.11.2020
На фоне роста заболеваемости коронавирусом россияне стали чаще обращаться к психологам
14:29, 09.11.2020
Минздрав Татарстана прокомментировал очереди машин скорых у больницы №7 в Казани
13:48, 09.11.2020
В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали о погрешностях тестов на коронавирус
13:26, 09.11.2020
Нижнекамец может сесть в тюрьму за то, что угощал 15-летнею девочку наркотиками
13:12, 09.11.2020
Новый наземный пешеходный переход появится на улице Пушкина в Казани
13:00, 09.11.2020
Мужчины реже женщин жалуются на дефицит отдыха и стрессы
12:48, 09.11.2020
Тело мужчины обнаружили после пожара в Татарстане
12:34, 09.11.2020
В одном из районов Татарстана ввели карантин из-за птичьего гриппа
11:51, 09.11.2020
Министром строительства и ЖКХ России станет министр строительства Татарстана Ирек Файзуллин
11:42, 09.11.2020
Труп челнинского бизнесмена нашли в автомобиле
11:38, 09.11.2020
Билайн и Альфа-Банк объявили о стратегическом партнерстве
11:18, 09.11.2020
Коронавирус в Татарстане: оперштаб опубликовал свежую статистику по заболевшим
10:39, 09.11.2020
Мужчина из Казани напал на продавщицу магазина и похитил деньги
10:08, 09.11.2020
Беременная певица из Казани заболела коронавирусом и умерла
09:51, 09.11.2020
5 причин пить кофе по утрам
09:45, 09.11.2020
«Я не идеален»: футболист Артем Дзюба прокомментировал интимное видео с ним в интернете
09:04, 09.11.2020
ВТБ запускает промо-вклад «Новогодний» с доходностью до 5,3% годовых
07:16, 09.11.2020
Татарстанцы лечат коронавирус червями
23:07, 08.11.2020
«Это для Собчак»: в Казани на парковке у ЦУМа снова нанесли странную разметку
21:12, 08.11.2020
Школьник порезал шестилетнюю сестру и выстрелил в родителей из-за того, что его не отпускали гулять
20:43, 08.11.2020
Названа опасная болезнь, носители которой легче справляются с коронавирусом
19:35, 08.11.2020
Пьяный водитель устроил серьезное ДТП в Казани и сбил пешехода
16:49, 08.11.2020
С умершим телережиссером Ильсуром Садыковым простятся в Казани
16:33, 08.11.2020
«Не доверяю вакцине»: больше половины жителей Казани не хотят ставить прививку от коронавируса
16:06, 08.11.2020
В Челнах крошечный метеорит продают за 100 тысяч рублей
15:19, 08.11.2020
«Составлена из голосов выживших»: Роберт Гараев выпускает книгу о преступных группировках Татарстана
14:43, 08.11.2020
Синоптики Татарстана обещают гололедицу и мокрый снег
14:19, 08.11.2020
Капитан сборной РФ по футболу Дзюба оказался в центре скандала после ролика с самоудовлетворением
13:30, 08.11.2020
Медики объяснили, почему мужчины тяжелее переносят коронавирус
11:49, 08.11.2020
Как в мае: Татарстан побил очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом
10:50, 08.11.2020
Из-за шума в Казани запретили в фитнес-зале занятия тяжелой атлетикой и оштрафовали владельца
09:21, 08.11.2020
В Казани после болезни скончался известный телережиссер Ильсур Садыков
19:15, 07.11.2020
Дождь и мокрый снег ожидаются завтра в Казани
17:46, 07.11.2020
В Подмосковье рухнул самолет. Есть погибшие, один из них - известный ведущий
17:16, 07.11.2020
В Казани прошел «Умный митинг». Одно из требований участников - остановка строительства МСЗ
16:14, 07.11.2020
Эксперт назвал себестоимость медицинской маски в Татарстане
14:55, 07.11.2020
Ранее судимый казанец зарезал приятеля во время пьянки
13:38, 07.11.2020
Челнинка пришла в гости к сыну и нашла его труп
12:58, 07.11.2020
«Никогда не говори никогда»: Минниханов рассказал, введут ли в Татарстане тотальные ограничения
12:15, 07.11.2020
В Казани напротив ТЦ «Олимп» насмерть сбили пешехода
12:01, 07.11.2020
Все, кто ищут в земле какие-нибудь сундуки или драгоценности, могут найти более ценное сокровище
11:23, 07.11.2020
В Татарстане третий день подряд выявляют больше полусотни новых случаев заражения коронавирусом
10:10, 07.11.2020
Family Office Private Banking ВТБ признан лучшим в России
08:54, 07.11.2020
Правоохранители возбудили уголовное дело из-за издевательств над ребенком-инвалидом в Татарстане
08:30, 07.11.2020
Коммунальщики в Казани игнорировали просьбы матери ребенка-инвалида установить пандус в подъезде
19:20, 06.11.2020
В сети обсуждают видео, на котором в аэропорту Казани мужчина устроил истерику
17:30, 06.11.2020
Синоптики предупредили жителей Татарстана о гололедице на дорогах
19:30, 05.11.2020
Унижение полицейского и атака хакера: итоги дня в Челнах
18:13, 05.11.2020
«Мы считаем, что это сговор»: жители Нижнекамска жалуются на «Триумф-НК» и бездействие полиции
15:09, 05.11.2020
Туман накроет Челны в ближайшие часы
11:14, 05.11.2020
Челнинец на «Шевроле» сбил пятилетнюю девочку
08:25, 05.11.2020
В Татарстане спасли двух рыбаков, заблудившихся в камышах
17:01, 04.11.2020
В Набережных Челнах ищут актера-собаку на роль Шарика из «Собачьего сердца»
16:36, 04.11.2020
Наиль Магдеев: спасать общественный транспорт Набережных Челнов будет Внешэкономбанк
13:22, 04.11.2020
Крупа вместо запчастей: татарстанец заказал детали для мотоцикла и нарвался на мошенника со стажем
10:44, 04.11.2020
Полиция привлечет челнинку, которая выгнала машину скорой помощи со своего парковочного места
19:27, 03.11.2020
Убийца изнасиловавший ребенка и врач, пришивающий конечности: итоги дня в Челнах
16:17, 03.11.2020
Изнасиловал возлюбленную убитого и ее дочь: подробности жестокого преступления в Челнах
19:15, 02.11.2020
Ячейку экстремистов раскрыли, Магдееву не до песен и плясок: итоги дня в Челнах
15:12, 02.11.2020
В Челнах раскрыли ячейку экстремистов
12:05, 02.11.2020
Пациентам с подозрением на коронавирус в Нижнекамске предлагают дожидаться очереди в палатке
19:33, 01.11.2020
Соблюдал все правила, но заболел: житель Татарстана рассказал о перенесенном коронавирусе

«Белые вороны» Фишман и Фаттахов: что ждет прогрессивных чиновников в Татарстане?

10.11.2020, 12:45 113 1
Рамиль Акберов

Многие считают, что типичный госслужащий - это очень осторожный, консервативный и не особо интересный персонаж. Приятно, когда этот образ рушится, в такие моменты появляется надежда на светлое будущее. Правда, потом в голове сразу появляется невольный вопрос: это случайность или система реально меняется к лучшему? Журналист ProKazan Рамиль Акберов разобрался, к чему ведут разговоры самых прогрессивных из местных чиновников.

В этом блоге уже был текст про местных чиновников и их богатства, которые всплывают после очередного расследования местного штаба Навального. В этот раз появился еще один повод поговорить о госслужащих - помощник президента Татарстана по благоустройству Наталья Фишман-Бекмамбетова, которая на прошлой неделе дала интервью одному из местных ютуб-каналов. И разговор получился показательным и говорит много о Татарстане в целом.

Сама Фишман сперва кажется человеком со специфичными вкусами: к этой мысли толкает рассказ в начале ролика о распитии спиртного с главами районов, что по моему скромному мнению, не особо красит чиновника. Но затем помощник президента Татарстана предстает довольно глубоким человеком, хорошо разбирающимся в политике (назовите еще одного политика в РТ, смотрящего известного политолога Екатерину Шульман?) и социальной повестке. Вы не поверите - дама в открытую говорит, что голосовала против поправок в Конституцию и рассуждает о правах ЛГБТ.

Но стрелочка быстро поворачивается. При вопросе о том, что же Наталья думает о расследовании Навального про несметные богатства Рустама "мои часы дороже твой жизни" Минниханова госпожа Фишман начинает извиваться как зилант в казане. В бой идут все аргументы: сравнения уровня жизни с другими (как правило, не нефтяными) регионами, обвинения создателей фильма в том, что среди ведущих нет ни одного татарина. В общем, все конструктивно (нет). И бесконечные славословия в адрес президента Татарстана, достигающие чуть ли не азиатского размаха.

Источник: из личного архива Натальи Фишман-Бекмамбетовой, Даниил Шведов
Источник: из личного архива Натальи Фишман-Бекмамбетовой, Даниил Шведов
Интервью помощника Президента РТ удивило многих

Короче, Фишман - это такая татарстанская Ксения Собчак: вроде бы, в связке с нужными людьми, но свою «фигу в кармане» непременно держит. Хорошо ли это? Ну, нам сейчас выбирать не особо из чего.

Недавно такое же интервью дал один из самых открытых татарстанских чиновников – министр молодежи Дамир Фаттахов. Каждому, кто следит за социальными сетями местных чиновников известно, что глава Минмола является одним из самых открытых и активных госслужащих. Недавно даже встретился с представителями ЛГБТ – молодежи, что для российского чиновника вполне себе поступок. Такая активность Фаттахова у некоторых татарстанцев вызывает насмешки, но в данном случае, по мнению вашего покорного слуги, они не уместны: где же не быть с молодежью на одной волне, как не в инстаграме и, прости Господи, в Тик Токе?

Впрочем, судя по интервью взгляды Фаттахова на происходящее не особо отличаются от мнения Фишман. Та же демагогия о том, что не надо недовольство доводить до митинга: а как же иначе, если именно публичные акции являются чуть ли не единственным способом добиться от власти выполнения своих требований. Башкиры с акциями в защиту Куштау или экоативисты Шиеса, которые добились своего, подтвердят. Также какое-то странное мнение у министра о расследованиях Навального: министр говорит, что он за гармонию и компромисс и даже признается, что интересуется тем, что предлагают сторонники политика. Правда, о внедрении в работу этих предложений Фаттахов тактично умолчал.

При этом у Дамира Ильдусовича есть очень дельная мысль: сторонники нынешнего режима действительно не умеют в качественный контент. Достаточно посмотреть каких-то провластных блоггеров, которые вызывают лишь желание не любить нашу власть еще больше. Ну и вишенка на торте: Фаттахов открыто говорит о необходимости принятия закона о домашнем насилии и вообще признается в том, что сам является феминистом. Мы точно смотрим интервью с российским чиновником?

Источник: пресс-служба Минмола РТ
Источник: пресс-служба Минмола РТ
Министр молодежи РТ Дамир Фаттахов считается одним из самых открытых чиновников

Если уж я начал сравнивать наших чиновников с федеральными политиками, то Фаттахова можно сравнить с Германом Грефом: оба преданы власти и не говорят о ней ничего плохого, при этом сами стоят во главе довольно прогрессивных ведомств и публично активны.

Что же в итоге? С одной стороны, мы видим довольно неплохую картину: в Татарстане есть как минимум два чиновника на ответственных постах, которые гибко рассуждают и в целом адекватны, что для многих российских госслужащих настоящие достижение. Уверен, Фишман и Фаттахов действительно хорошие функционеры: для этого достаточно посмотреть хотя бы на центр Казани и на работу с молодежью в республике по сравнению с другими регионами. Но в то же время эти два примера хорошо характеризуют все местное чиновничество: если уж лучшие его представители готовы мириться с коллегами, которых многие подозревают в коррупции, чего же ждать от остальных? 

После просмотра этих интервью складывается парадоксальное ощущение: с одной стороны, круто, что у нас есть такие чиновники, но с другой стороны, вряд ли система позволит реализовать им все идеи и велика вероятность, что они останутся «белыми воронами» среди остальной республиканской элиты. Вот так желание построить Европу на берегах Волги и Камы может разбиться о местные скалы кумовства и коррупции.

В этом весь Татарстан: мы умеем отлично работать, но терпеливо реагируем на сообщения о беззаконии вокруг, как будто это нас не касается. История же учит, что коснется обязательно. 

Политика Блоги
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Казани прошел «Умный митинг». Одно из требований участников - остановка строительства МСЗ
У мэра Нижнекамска Айдара Метшина нашли коллекцию часов на миллионы рублей
Война цивилизаций или общий дом: как мусульманам жить дружно со всеми в Татарстане
Мэр Уфы умер от коронавируса
В Казани задержали подростка, который вместе с родителями вышел на пикет в защиту обманутых пайщиков
«Диагноз-который-нельзя-называть»: почему в Татарстане заболевших ковидом меньше, чем в регионах ПФО
Путин рассказал, нужно ли вводить жесткие меры из-за распространения коронавируса
Удачливое ханство: что за чиновники руководят Татарстаном?
Почему татары не хотят быть татарами: логичный процесс или результат политики властей Татарстана?
Коронавирус в Татарстане: хитрый счетчик или островок стабильности?
Министром строительства Татарстана стал Марат Айзатуллин
В Казани прошла акция памяти журналистки Ирины Славиной, которая подожгла себя у здания МВД
В Казани прошел митинг против строительства трассы М-12
«Шальная императрица»: что говорит о Татарстане назначение Ирины Волынец новым детским омбудсменом
Спонсоры, слив информации и зарплаты: откровенное интервью со Штабом Навального в Казани
Часы Минниханова и 83%: почему Татарстан лучше, чем кажется после расследования Навального и выборов
«Мы обречены ждать новой трагедии»: депутат Госдумы требует смертной казни для убийц детей
Исполком Казани остался без руководителя. Денис Калинкин досрочно сложил полномочия
Теряется связь между горожанами и властью: в КПРФ призвали разрешить жителям Казани выбирать мэра
Песошин премьер с 9 замами, Сафина - в Совфед: первые часы третьего срока Минниханова
Деданин, бойня в Заинске, перестрелка из-за шаурмы: вернутся ли в Татарстан девяностые?
ЦИК подвел предварительные итоги выборов в Татарстане
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
10 ноября 2020
13:32
"Извивается как зилант в казане " , интересно написано)))
Шнеерсон
0
10 ноября 2020
14:15
Как местный комитет по цензуре в СМИ допустил к печати такую крамольную статью? Виноватого уволить и распять публично и показать по ТНВ

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

19:39, 09.11.2020
Российский иммунолог назвал тревожный симптом коронавируса
12:40, 09.11.2020
Приемный отец насиловал дочерей пять лет. После жалоб приемная мать отправила девочек в «психушку»
11:31, 06.11.2020
В тесноте, да не в обиде: как казанцам организовать пространство в однушке и не погрязнуть в хламе
09:35, 06.11.2020
Не нужно «косить» от армии: как законно получить военный билет в Казани
10:34, 09.11.2020
Солдат с топором напал на сослуживцев и убил трех человек
09:45, 09.11.2020
Челнинцы хотят получать самую маленькую пенсию по сравнению с другими российскими регионами
08:00, 04.11.2020
Опрос среди всех казанцев: что нужно продуктовым магазинам, чтобы дотягивать до европейских?
07:46, 09.11.2020
Врачи назвали причину тяжелого течения коронавируса
19:05, 08.11.2020
Коронавирус нашли в мужских половых органах
12:38, 08.11.2020
Четверо мужчин задушили и выбросили в реку девочку-подростка
09:53, 08.11.2020
В России изменили правила лечения коронавируса на дому и госпитализации больных
19:19, 07.11.2020
Врач назвал главные симптомы зараженных коронавирусом во время второй волны
10:19, 07.11.2020
Иммунолог рассказал о самом настораживающем симптоме коронавируса
19:56, 06.11.2020
Назван еще один ранний симптом коронавируса
18:40, 06.11.2020
Известный сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни
14:04, 06.11.2020
11-летняя школьница в Москве почувствовала себя плохо и умерла на уроке
11:53, 06.11.2020
В России количество заболевших коронавирусом превысило 20,5 тысяч человек
19:18, 05.11.2020
Запрещала есть, била и выгоняла на мороз: в Барнауле под суд пойдет женщина, истязавшая сына
16:53, 05.11.2020
Мужчина избил и изнасиловал в машине двух девочек
09:58, 05.11.2020
Вирусолог рассказал, что влияет на повторное заражение коронавирусом
11:04, 04.11.2020
В России врача, награжденного медалью за борьбу с ковидом, уволили из-за подозрения в коррупции
18:52, 02.11.2020
Надо свечку зажечь: под Волгоградом родители мальчика изгоняли бесов подручными средствами
13:35, 01.11.2020
Водитель КАМАЗа сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе
12:05, 01.11.2020
Инфекционист рассказал, кому может не помочь вакцинация от коронавируса
19:52, 31.10.2020
Судимого за изнасилование жителя Екатеринбурга изнасиловал знакомый
17:45, 31.10.2020
Ученые назвали неожиданный источник распространения коронавируса
09:12, 31.10.2020
Врач заявила, что коронавирус может вызывать психическое расстройство
16:39, 30.10.2020
Женщина рассказала на видео, что не может получить лечение от коронавируса и умерла
11:53, 30.10.2020
Мужчина зарубил жену топором за отказ приготовить обед
19:35, 29.10.2020
В Минздраве рассказали, при каких условиях «коронавирусных» пациентов будут лечить дома
15:43, 29.10.2020
Мужчина три года насиловал дочь на камеру и выкладывал видео в интернет
11:12, 29.10.2020
Мужчина угрожал поджечь себя у офиса Яндекс-такси из-за долгов по зарплате
10:42, 29.10.2020
В Минздраве рассказали, когда заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад
16:57, 28.10.2020
Врач рассказал, какие продукты защитят от коронавируса
13:08, 28.10.2020
Пьяный мужчина изнасиловал 13-летнюю сестру, которая катала его на мотоцикле
09:17, 26.10.2020
Инфекционист рассказал, как проверить себя на коронавирус
13:55, 25.10.2020
Теперь в России можно будет использовать ВУ для подтверждение личности
13:46, 24.10.2020
В России разрабатывают вакцину от коронавируса в виде спрея для носа
08:45, 24.10.2020
В Роспотребнадзоре рассказали, когда распространение коронавиуса пойдет на спад
08:56, 23.10.2020
Мать из Челябинска выбросила труп ребенка, а затем сообщила, что его украли
16:17, 22.10.2020
Госдума «заморозит» накопительную пенсию россиян
14:19, 22.10.2020
Трупы умерших от коронавируса нашли в подвале больницы Барнаула
10:48, 22.10.2020
Житель Мордовии пробрался в бюстгальтер пенсионерки, чтобы совершить кражу
08:45, 22.10.2020
Депутат, участвовавший в испытаниях вакцины от коронавируса, заболел COVID-19
19:58, 21.10.2020
Стало известно, когда в России произойдет естественный спад заболеваемости коронавирусом
09:42, 21.10.2020
Вирусолог рассказал, кому не поможет вакцина от коронавируса
18:18, 20.10.2020
Вторник в Челнах: народ «ненавидит» антиковидные меры,а пьяный водитель потерпел неудачу
17:44, 20.10.2020
Мужчина из Нижнего Тагила стрелял по банкам и застрелил 8-летнего мальчика
16:37, 20.10.2020
В Минздраве рассказали, у кого хуже всех вырабатываются антитела к коронавирусу
12:09, 20.10.2020
Гастарбайтеры изнасиловали 14-летнюю школьницу в центре Москвы
11:38, 20.10.2020
Вирусолог рассказал о последствиях коронавируса, которые сохраняются и после выздоровления
12:34, 19.10.2020
В Москве беременная женщина застрелила мужа и покончила с собой
21:37, 18.10.2020
Мужчина сбежал из ковидной больницы. Через несколько месяцев его тело нашли в лесу
19:05, 18.10.2020
Россияне назвали странные осложнения, которые вызвал у них коронавирус
11:08, 18.10.2020
Ученые рассказали, обладатели какой группы крови более устойчивы к коронавирусу
17:54, 17.10.2020
Мать в Саратове выкинула из окна двоих детей
09:09, 17.10.2020
В Уфе двое молодых людей отравились угарным газом. Молодой человек погиб
07:12, 16.10.2020
Врач рассказал, как выявить коронавирус при бессимптомном течении
14:41, 15.10.2020
Отчим в Крыму изнасиловал свою 5-летнюю падчерицу, а затем утопил ее в ванной
12:20, 14.10.2020
Российские ученые разработали новое лекарство от коронавируса
09:19, 14.10.2020
В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от коронавируса
20:51, 13.10.2020
Пожарная машина насмерть сбила ребенка в Архангельске
09:26, 13.10.2020
Академик рассказал, что может победить коронавирус
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться