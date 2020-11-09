Аналитики «Авито Услуг» провели исследование, которое показало, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом россияне стали чаще обращаться к психологам (по сравнению с прошлым годом спрос вырос на 89%).

Как пишут «Известия», больше всего запросов в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Сибири, на Урале и Поволжье. В связи с этим цены на услуги специалистов выросли на 14%, и теперь один сеанс в среднем по стране стоит 800 рублей.

«Интерес к психологам возможен из-за нескольких факторов: это и тревожность из-за пандемии, и невозможность проводить время из-за ограничений, переработки, связанные с «удаленкой», а также чувство одиночества у тех, кто живет один и больше не ходит в офис», - сообщают специалисты.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 58 новых случаев заражения коронавирусом.