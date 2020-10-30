«А чем мы хуже?»: в Татарстане женское сообщество просит запустить в метро «женские» вагоны

На сайте change.org появилась петиция женского сообщества Татарстана адресованная Минтранспорта России и республики, мэру Казани, Роспотребнадзору по региону с требованием запустить в метро женский вагон.

«Одно из основных мест заражения коронавирусом – общественный транспорт. Женское сообщество Татарстана требует как можно скорее запустить в метро женские вагоны, где женщины бы соблюдали безопасную соцдистанцию. В настоящее время это не удается из-за мужчин, которые сидят широко расставив ноги, женщины же вынуждены жаться друг к другу, нарушая социальную дистанцию», - говорится в тексте петиции.

Также автор отметила, что такие вагоны есть в Японии и Индии: «А что мы хуже?».

При этом женское сообщество обратило внимание на женщин в хиджабах.

«Мы требуем законодательно отменить обязательное ношение масок женщинами в хиджабах! Хиджаб предусматривает защиту органов дыхания и требовать надеть маски женщинам в такой одежде – просто верх бюрократизма!», - заключили в тексте петиции.

К слову, петицию подписали уже 14 человек.