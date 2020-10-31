31 октября в Татарстане вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса

В Татарстане вступило в силу постановление кабинета министров региона о новых ограничениях из-за коронавируса.

Так, с сегодняшнего дня в республике запрещена работа общепита (кафе, рестораны, бары) с 23:00 до 06:00, за исключением заведений, которые работают на вынос и заведений на территории вокзалов и аэропорта.

Также всем жителям Татарстана обязательно нужно носить маски в общественном транспорте, магазинах, местах массового скопления людей, в лифтах и на парковках.

Напомним, президент Татарстана рассказал о возможности ввести повторный карантин.