Жительница Татарстана выиграла почти 3 млн рублей в лотерее

Менеджер из Татарстана выиграла в лотерею почти 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

«Женщина рассказала, что загадала желание выиграть в лотерею крупную сумму и купила билеты. Так она стала обладателем 2 717 435 рублей. Когда победительница увидела сумму в личном кабинете, по телу пробежала дрожь. Побежала домой рассказывать мужу о победе», - говорится в сообщении.

Победительница работает менеджером по продажам, воспитывает двоих сыновей. Выигрыш планирует потратить на квартиру и компьютер для детей.