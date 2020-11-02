В ноябре Альфа-банк не будет взимать комиссию за обслуживание карты для путешествий

Представители Альфа-банка сообщили, что банк изменил комиссию за обслуживание карты для путешествий Alfa-Miles. Это связано с тем, что продукт не продается с мая 2018 года. При этом всех клиентов предупредили о новых тарифах.

«Мы приняли решение отменить списание комиссии в ноябре. Мы вернем деньги клиентам», - цитируют «Известия» представителя банка.

Чтобы через меня комиссия не списалась клиентам нужно закрыть карту Alfa-Miles в чате приложения или по звонку.

Ранее клиенты банка начали жаловаться на то, что с их карты ушла комиссия за обслуживание 6 тысяч рублей, до этого годовое обслуживание стоило 599 рублей.