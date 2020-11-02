Крестный ход в Казани отменили из-за коронавируса

На утреннем совещании 2 ноября мэр Казани Ильсур Метшин сообщил о том, что традиционный крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери отменили.

Такое решение принял Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Это связано с активным распространением коронавируса в Татарстане. Крестный ход планировали провести 4 ноября.

" Мы разделяем эту озабоченность и призываем всех соблюдать меры предосторожности, социальную дистанцию и предписания Роспотребнадзора", - отметил мэр города.

Напомним, на 2 ноября в Татарстане зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусом. В России эта цифра увеличилась до 18 275 случаев.