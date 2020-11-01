Мужчина в Казани набросился на чужую машину и разбил ногой лобовое стекло. Его прыжок попал на видео

В Казани на видео попал молодой человек, который внезапно набросился на одну из машин около "Ривьеры". Запись была опубликована в социальных сетях.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. На кадрах видно, что поодаль от автомобиля стоит компания мужчин, один из них неожиданно разбегается и запрыгивает на машину. В результате у легковушки было разбито лобовое стекло, повреждены крыша, капот и приборная панель.

Сообщается, что в машине в это время находились две девушки. Предположительно, дебоширу около 35 лет, он проживает в 10 микрорайоне, ранее был судим.

Ранее в сети появилось видео, на котором казанец прыгает с третьего этажа в торговом центре.