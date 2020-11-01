В сети обсуждают видео, на котором житель Казани в торговом центре спрыгнул с третьего этажа

Казанский пранкер Талип Миннегалиев выложил в сеть ролик, на котором он прыгает с третьего этажа в торговом центре "Республика". Видео разлетелось по социальным сетям, а поступок стал темой для активных обсуждений.

На кадрах молодой человек спрыгивает с эскалатора и приземляется на специальную защитную сетку, натянутую между этажами. После с помощью товарища он выбирается из сетки.

На видеозапись не слишком благосклонно отреагировала даже аудитория пранкера в "Инстаграм":

"Я надеялся, что сетка порвётся.."

"я уж надеялась до последнего что ты что то сломаешь"

"Ой баклажка, чё творит", - пишут пользователи соцсети.

В казанских сообществах "ВКонтакте", где видео также было опубликовано, горожане "захейтили" молодого человека.

"И ведь с каждым днем таких идиотов все больше и больше"

"И ведь 40 000 подписчиков у этого горе-пранкера. Деградация населения налицо"

"Б**, конченный, от слова совсем, хорошо что сетка выдержала, а если нет, то скорее всего открытый перелом двух нижних конечностей, плюс сепсис уже обеспечит, плюс месяцев 6-18 восстановление, +инвалидность, и это ещё не самый худший вариант, обращаюсь к тебе дибил, если в следующий раз захочешь спрыгнуть, или ещё что-то, ты хоть сообщи, на органы разберём тебя дятла", - негодуют казанцы.

Добавим, что подобные защитные сетки имеются не во всех торговых центрах Казани.

Ранее в Казани на видео попал агрессивный мужчина, который устроил скандал в магазине из-за маски.