Разгромил магазин: в Казани мужчина психанул из-за просьбы надеть маску

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого мужчина без маски в магазине разносит кассу. Это произошло в Казани на улице Побежимова.
«Сначала отказался надеть маску, потом его понесло», - подписали видео очевидцы.
В комментариях жители заступились за продавца:
«Как будто женщина виновата, что ввели масочный режим»
«Надеюсь она нажала на тревожную кнопку»
«Мельчают мужчины, только и могут на женщинах самоутверждаться»
«Все люди нервные стали»
«Найти и наказать!»
Напомним, этот мужчина не первый кто сопротивляется надевать маску и конфликтует с персоналом. Вчера мы рассказывали о бабуле-блогере, которая на весь автобус кричала, что не наденет маску. В итоге ее высадили.
комментарии
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