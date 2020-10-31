Разгромил магазин: в Казани мужчина психанул из-за просьбы надеть маску

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого мужчина без маски в магазине разносит кассу. Это произошло в Казани на улице Побежимова.

«Сначала отказался надеть маску, потом его понесло», - подписали видео очевидцы.

В комментариях жители заступились за продавца:

«Как будто женщина виновата, что ввели масочный режим»

«Надеюсь она нажала на тревожную кнопку»

«Мельчают мужчины, только и могут на женщинах самоутверждаться»

«Все люди нервные стали»

«Найти и наказать!»

Напомним, этот мужчина не первый кто сопротивляется надевать маску и конфликтует с персоналом. Вчера мы рассказывали о бабуле-блогере, которая на весь автобус кричала, что не наденет маску. В итоге ее высадили.