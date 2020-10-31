За сутки в Татарстане зарегистрировали 43 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб региона. Двоих заболевших отвезли в больницу, остальные лечатся дома.
«Среди заболевших 23 жителя Казани, трое из Набережных Челнов. Также коронавирус обнаружили у ребенка до 18 лет и двух пенсионеров от 60 до 80 лет», - говорится в сообщении.
47 человек за сутки выздоровели, всего в Татарстане с начала пандемии зарегистрировано 8417 случаев заражения коронавирусом.
Напомним в регионе ввели новые ограничения из-за активного распространения вируса.
комментарии
выпустили не в виде инъекции, а в более щадящей и гуманной форме - в виде ректальной свечи. Это будет безопаснее для всех детей и пожилых граждан а так же мужчин! Вот мой номер банковской карты если тоже хочешь поучаствовать и если тоже не доверяешь уже готовой российской вакцине: 5469 4000 3966 7949
выпустили не в виде инъекции, а в более щадящей и гуманной форме - в виде ректальной свечи. Это будет безопаснее для всех детей и пожилых граждан а так же мужчин! Вот мой номер банковской карты если тоже хочешь поучаствовать и если тоже не доверяешь уже готовой российской вакцине: 5469 4000 3966 7949