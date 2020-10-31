За сутки в Татарстане зарегистрировали 43 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб региона. Двоих заболевших отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

«Среди заболевших 23 жителя Казани, трое из Набережных Челнов. Также коронавирус обнаружили у ребенка до 18 лет и двух пенсионеров от 60 до 80 лет», - говорится в сообщении.

47 человек за сутки выздоровели, всего в Татарстане с начала пандемии зарегистрировано 8417 случаев заражения коронавирусом.

Напомним в регионе ввели новые ограничения из-за активного распространения вируса.