Специалисты рассказали о главной опасности вейпов и электронных сигарет

Нарколог Олег Кутушев назвал главную опасность вейпов и электронных сигарет. Их курение постепенно переходит в курение обычных сигарет и табака.

«Исследования подтверждают, что из 10 вейперов, потребителей никотиносодержащей продукции, в течение года 8 переходят на потребление обычного табака. Это биологический феномен, о котором осведомлены в табачной индустрии», - цитируют врача «Известия».

Также специалист уверен в том, что формируется определенная субкультура молодежи, где подростки массово интересуются вейпами. При этом сейчас продвигается бездымный табак, белый снюс и другие продукты.

Напомним, в России вступил в силу запрет на курение кальянов и электронных сигарет в заведениях общепита.