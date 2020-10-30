Владимир Жириновский прокомментировал нападение подростка на отдел полиции в Татарстане

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал нападение 16-летнего подростка на отдел полиции в Кукморе.

«Чтобы предотвратить возможную вспышку насилия, пора проверить все учебные заведения с религиозным уклоном, где может быть экстремистская литература. Активнее проверять социальные сети тех, кто учится в таких школах и преподает. Вскрывать спящие ячейки. Следить за теми, кто чаще других выезжает на Ближний Восток, в арабские страны», - заявил Жириновский в своем телеграм-канале.

По словам лидера ЛДПР, это очень опасное явление, которое перебирается из Европы. Они набрали мигрантов из арабских и африканских стран, а те привезли с собой экстремистские взгляды.

Напомним, подростка застрелили сотрудники полиции за активное сопротивление и нападение на полицейского.