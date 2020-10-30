Оперштаб опубликовал свежую статистику по заболевшим коронавирусом в Татарстане

На утро 30 октября в Татарстане зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб региона.

Из всех заболевших шесть человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома. Среди заразившихся трое детей, от 18 до 30 лет – 3 человека, от 30 до 50 лет – 25 человек, от 50 до 60 лет – 6 человек, от 60 до 70 лет – 9 человек.

В Казани заболели вирусом 28 человек. За весь период в Татарстане зарегистрировали 8374 случая заражения коронавирусом.

95 человек за сутки выздоровели.

Напомним, в Роспотребнадзоре по Татарстану разъяснили, каких заведений касаются новые ограничения.