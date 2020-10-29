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Лига Чемпионов под угрозой. Но так ли реально создание футбольной Суперлиги?

29.10.2020, 08:02 0 prokazan.ru

Богатейшие футбольные клубы лоббируют создание футбольной суперлиги. Кто стоит за спинами ведущих суперклубов Европы. Чем это грозит Лиге Чемпионов.

Старт Лиги Чемпионов

Стартовавшая на прошлой неделе Лига Чемпионов стала катализатором новой волны разговоров и слухов о скором создании Суперлиги. История повторяется уже не в первый раз. Суперклубы желают играть с равными по статусу командами, им с финансовой точки зрения невыгодно проводить матчи с условным "Шеффилдом" или "Кротоне". 

Существующий формат Лиги Чемпионов не устраивает топ-клубы, они слишком мало встреч проводят между собой. Сравнивать доходы от поединка "МанСити" с "Шеффилдом" и "МанСити" - "Барселона" просто смешно. А прибыль давно оттеснила спортивную составляющую на второй план.

За образец лучшие клубы Старого Света берут американские профессиональные лиги. В таких закрытых лигах (НБА или МЛБ) реализован принцип потолка зарплат и гарантированного дохода, вне зависимости от спортивного результата. 

Букмекерские фирмы наверняка примут участие в финансировании такой Суперлиги. Бетторы гораздо чаще ставят в бк Мостбет на поединки популярных команд между собой. Выбор бетторов в пользу Мостбет не случаен. Бк гарантирует высокие коэффициенты, низкий уровень маржи и современное беттинг-приложение. Достаточно посмотреть независимый обзор бк 1xstavka на портале review-bk.ru, чтобы оценить плюсы и минусы компании. Если такие встречи будут происходить чаще, бк будут собирать больше ставок.

Кто стоит за кулисами?

Причина, по которой разговоры и слухи о создании Суперлиги вспыхнули с новой силой - финансовый кризис в индустрии спорта. Большие клубы терпят огромные убытки. Они потеряли солидный процент прибыли от заполняемости стадионов и торговле в матч дей. 

Самое важное в новом потоке информации - ее источник. Теперь это уважаемые издания из мира большого бизнеса:

- испанский бизнес-портал Voz Populi;

- бизнес-отдел Sky News.

Серьезные издания утверждают, что за дело взялись финансовые фонды. Называют даже бизнес-империю Морганов, которая готова выделить более семи миллиардов долларов на создание Суперлиги. 

В чем причина такого интереса от мощных финансовых структур? Они испытывают дефицит вариантов для долгосрочного инвестирования средств, а без активной работы деньги на их счетах лежать не должны.

Красноречива позиция руководства ФИФА. Они пока не оставляют комментариев, хотя создание Суперлиги может поставить под угрозу не только ЛЧ. Вся отлаженная система мирового футбола окажется под угрозой.

 
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