Несколько жителей Казани незаконно организовывали азартные игры сразу в двух районах города

Полицейские Казани задержали подозреваемых в организации проведения азартных игр с использованием интернета. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Установлено, что подозреваемые оборудовали нежилое помещение на улице Гагарина, оборудовали его компьютерами и проводили азартные игры. Также выяснилось, что злоумышленники открыли точно такое же помещение на улице Чуйкова. Полицейскими с мест преступления было изъято оборудование, деньги, телефоны и записи», - говорится в сообщении.

На данный момент проводится дополнительное расследование, устанавливаются причастные к организации незаконной деятельности лица.

